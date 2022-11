Licata, Romano chiede ai suoi una prestazione importante: "E' un derby e noi vogliamo essere all'altezza della situazione"

"Domani sarà una partita abbastanza complicata, essendo anche un derby: cercheremo di essere all'altezza della situazione disputando una prestazione importante". Così Pippo Romano, alla vigilia del derby contro la Sancataldese, ha analizzato il match che vedrà i gialloblu impegnati in trasferta. "Vogliamo centrare il risultato, loro vengono da un buon periodo: il cambio dell'allenatore ha portato fiducia, nuovi stimoli. E' un tecnico preparato - ha concluso l'allenatore del Licata - esperto, ha rivitalizzato la squadra. Speriamo sia una bella partita,le tifoserie tengono particolarmente a questo match".

In campo domani, nelle file del Licata, due ex giocatori della Sancataldese: sia Riccardo Rotulo che Roberto Vitolo hanno indossato, in passato, la maglia verdeamaranto. "Incroceremo una squadra in salute, che ha raccolto tre risultati utili - ha affermato il centrocampista gialloblu - E' un derby, noi andremo lì per cercare di vincere e regalare una gioia ai tifosi. Sono un ex del match, ma adesso gioco per il Licata e posso dire che domani faremo di tutto per portare i tre punti a casa".

Un breve commento sulla gara è arrivato anche dal difensore: "Io ho indossato la maglia della Sancataldese solo per cinque mesi ma devo dire che mi sono trovato benissimo e lì mi hanno fatto sentire subito a casa - ha dichiarato Vitolo - in questo momento loro stanno facendo bene. A San Cataldo non è facile giocare, sarà una gara tosta, loro hanno un grande tifo in casa. Anche noi, comunque, stiamo bene e quindi vogliamo giocarci il match senza nessun timore. Daremo il massimo, cercheremo di portare a casa un altro successo: vedremo chi vincerà domani".

Fischio di inizio al "Valentino Mazzola" alle ore 14:30. La società gialloblu in una nota ufficiale ha comunicato che, a seguito di un tavolo tecnico svoltosi presso la Questura di Caltanissetta, saranno disponibili soltanto 100 biglietti per la tifoseria ospite. I tagliandi dovranno essere necessariamente nominativi e acquistabili, entro le ore 19,00 di oggi, esclusivamente da persone residenti nella provincia di Agrigento.

La prevendita sarà attiva presso la sede del Licata Calcio sita in Licata Piazza Elena nei seguenti orari: dalle ore 16,30 alle ore 19,00.

Costo del biglietto € 10,00.

Sarà necessario fornire le generalità complete di nome, cognome, luogo e data di nascita.