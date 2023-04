Licata, la squadra di Romano torna alla vittoria: battuta in casa 2-0 la Sancataldese

Il Licata di Pippo Romano torna alla vittoria e lo fa al Dino Liotta: battuta 2-0 la Sancataldese, al termine di novanta minuti ben disputati dai gialloblu.

Tre punti preziosi per la classifica, che portano il Licata a quota 44 punti.

Classico 3-5-2 per i padroni di casa, con Valenti in porta; Vitolo, Calaiò e Orlando in difesa; Pino, Frisenna, Mudasiru, Rotulo e Cappello a centrocampo; Saito e Minacori in attacco. La formazione di Infantino risponde con un 3-4-2-1: Dolenti; Brumat, Calabrese, D'Agata; Rechichi, Baglione, Incatasciato, Cutrona; Zerbo, Bonanno, Deiana.

La prima frazione di gioco è molto equilibrata, la fase di studio dura sino al 35’. Poi, il Licata intensifica gli attacchi e si porta in vantaggio al 39’: un bel gol di Mudasiru sblocca l’equilibrio. Si va negli spogliatoi sul parziale di 1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa i gialloblu proseguono con il loro giro palla efficace, mentre la Sancataldese prova a costruire una manovra offensiva più pericolosa. Al 57’ una magia di Calogero Minacori porta il Licata sul doppio vantaggio: il Dino Liotta esulta e il giocatore gialloblu dedica il gol al papà con una t-shirt esposta con su scritto “auguri papà”.

Nella mezz’ora abbondante restante la squadra di Romano consolida il vantaggio ed evita rischi, la Sancataldese si riversa in avanti ma non riesce a creare occasioni nitide per riaprire la partita.