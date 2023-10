Licata, i gialloblù tornano alla vittoria: battuto 3-2 il San Luca al Saraceno

Il Licata torna alla vittoria e lo fa in maniera particolarmente entusiasmante ed avvicente: 3-2 al San Luca, al termine di novanta minuti molto intensi. Al Saraceno di Ravanusa arriva, dunque, un successo molto prezioso: per il morale del gruppo e per la classifica.

La squadra di Pippo Romano non inizia bene la gara: dopo dieci minuti è già sotto, rete di Giampaolo. I gialloblù trovano il pareggio al 42' del primo tempo, grazie al secondo gol stagionale di Matteo Lanza.

Al 62' Saito firma il sorpasso ma al 75' ecco il pari firmato dagli ospiti: è Ficara a segnare la rete del 2-2.

Un minuto dopo, però, ecco il nuovo vantaggio gialloblù: è ancora Saito a riportare avanti la formazione di Romano. Nel finale gli ospiti ci provano ma la difesa dei padroni di casa regge bene e porta a casa la vittoria.