Licata, Rotulo è sicuro: "I risultati arriveranno, dobbiamo essere sempre positivi"

"Dobbiamo sempre essere positivi, le prestazioni ci sono state: siamo sicuri che i risultati arriveranno". Così il centrocampista del Licata, Riccardo Rotulo, ha analizzato in conferenza stampa il match di domenica che il Licata giocherà in casa del Paternò. Per gli uomini di Pippo Romano sussiste un problema in zona gol, nonostante le buone occasioni create nelle sfide disputate: "Ci manca un po' di fortuna perchè comunque creiamo tanto - ha affermato Rotulo - per adesso gira così ma sono convinto che domenica potremo rifarci".

Chiusura dedicata alla delicata sfida contro il Paternò, che per il giocatore rappresenta un vero e proprio scontro diretto: "Sarà una partita dura, uno scontro diretto: il risultato vale doppio - ha concluso Rotulo - Noi scenderemo in campo per vincere, come sempre, speriamo di ottenere i tre punti".

In sala stampa ha parlato anche Rodrigo Izco. Il centrocampista ha rimarcato le difficoltà dei gialloblu in questo avvio di stagione: "Giochiamo in un campionato tosto - ha affermato il centrocampista - Dobbiamo continuare a lavorare perchè sono convinto che la strada sia quella giusta. Noi stiamo bene fisicamente, dobbiamo migliorare mentalmente perchè è chiaro che quando mancano i risultati la componente psicologica ne risente. Il gol? Ci sono andato molto vicino, spero di trovare la gioia della rete molto presto".

La trasferta contro il Paternò, valida per la sesta di campionato, è in programma domenica alle ore 15.00.