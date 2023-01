Licata, Romano vuole una prova di maturità: "Dobbiamo rimanere concentrati e non sbagliare l'approccio"

Domenica, alle 14,30 il Licata di mister Pippo Romano ospita al Dino Liotta la Mariglianese. I gialloblu vogliono ripartire dopo la sconfitta netta subita a Catania, contro gli etnei. "Tutto sommato a Catania abbiamo fatto una buona gara - ha dichiarato Pippo Romano - contro la capolista era difficilissimo. Il risultato è probabilmente eccessivo, i due rossi chiaramente ci hanno penalizzato. Le indicazioni, comunque, sono positive. Il girone di ritorno è sempre un campionato a parte, le squadre cercano di raggiungere gli obiettivi il prima possibile. Noi dobbiamo ottenere in fretta la salvezza, domenica ci aspetta una gara difficile. La Mariglianese viene da una sconfitta interna ma aveva vissuto un buon momento. Noi dobbiamo disputare una partita importante, serve restare concentrati. Cappello è out, Vitolo e Frisenna sono squalificati: mi aspetto una partita di grande maturità da parte nostra.

Si è soffermato sulla gara anche il giovane Leonardo Saito, autore di 4 reti nelle ultime 4 partite, a quota 6 reti in tutto il torneo: "La rete al Massimino è stata emozionante - ha dichiarato Saito - non mi aspettavo che il pallone arrivasse a me. Il gol è stata una bellissima soddisfazione, spero di ripetermi in futuro. Il gol più bello sinora che ho realizzato, secondo me, è quello contro il Castrovillari: un bel tiro al volo. Domenica non dobbiamo pensare di giocare contro l'ultima in classifica, serve restare concentrati. Speriamo che i tifosi possano darci la carica giusta per ottenere tre punti".