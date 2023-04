Licata, Romano soddisfatto: "Era importante fare una bella prestazione, crediamo ancora nei playoff"

"Volevamo regalare alla nostra gente un'ultima vittoria in casa", ha dichiarato l'allenatore al termine della vittoria casalinga ottenuta nel derby contro il Ragusa: il successo consente ai gialloblu di continuare a credere in un piazzamento per gli spareggi promozione