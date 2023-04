Licata, Romano soddisfatto dopo il successo casalingo: "Una vittoria che vale tantissimo"

Ieri pomeriggio, al Dino Liotta, il Licata è tornato alla vittoria dopo cinque gare di digiuno dai tre punti. Un successo assai prezioso, che consente alla formazione di Pippo Romano di essere in piena zona playoff. Il tecnico gialloblu ha analizzato, nel post partita, la prestazione dei suoi giocatori, apparsi sicuri e determinati.

"Una vittoria che vale tantissimo, anche perchè mancava da cinque turni. Era una sfida importante - ha detto Romano - i tre punti hanno un sapore particolare anche perchè era un derby. Con questi tre punti siamo quarti in classifica, tutto questo ci gratifica moltissimo.Eravamo concentrati e vogliosi di riscattarci dal momento negativo, i ragazzi sono stati molto compatti e hanno tenuto benissimo il campo: hanno giocato da vera squadra. In alcuni momenti abbiamo saputo soffrire, potevamo sfruttare meglio alcune ripartenze: va dato merito anche alla Sancataldese, una buonissima squadra. Ho visto grande attenzione sulle palle inattive, la concentrazione ha fatto la differenza. Avevo detto che la sosta ci sarebbe servita, abbiamo recuperato energie e ci siamo focalizzati sull'obiettivo: noi vogliamo entrare nei playoff. I ragazzi meriterebbero di disputare questi spareggi, c'è un gruppo giovane e sano. Lo scorso anno abbiamo raggiunto una salvezza tranquilla, come quest'anno ma in questa stagione sentiamo di meritare questo traguardo. Il lavoro paga, sempre: non mi stanco mai di sottolinearlo. Avevamo preparato così la gara, cercando di farli giocare un po' e prestando grande attenzione alla fase difensiva. Valuteremo le condizioni di Cappello e Mudasiru - ha concluso il tecnico - capiremo alla ripresa degli allenamenti l'entità di questi due problemi fisici".