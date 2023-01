Licata, Romano soddisfatto dalla classifica: "Vicini all'obiettivo salvezza ma nel primo tempo non abbiamo fatto bene"

"Intanto ci godiamo questi punti in classifica, siamo vicini al nostro obiettivo salvezza: ero molto preoccupato, affrontare l'ultima in classifica non è mai facile".

Pippo Romano ha analizzato, dalla sala stampa del Dino Liotta, i tre punti ottenuti dai suoi contro la Mariglianese. Un successo importante, che avvicina i gialloblu all'obiettivo salvezza: la prestazione di oggi, però, nel primo tempo non è stata straordinaria.

Lo ha sottolineato anche il tecnico, a fine partita: "Nel primo tempo devo ammettere che non abbiamo fatto benissimo - ha dichiarato Romano - la Mariglianese è riuscita a bloccare lo sviluppo del nostro gioco. Temevo che l'approccio dei miei potesse risentire del fatto che affrontavamo l'ultima in classifica: infatti nel primo tempo eravamo troppo bloccati. Non siamo riusciti a giocare con scioltezza, loro erano tutti dietro la linea di centrocampo. Nella ripresa - ha concluso l'allenatore - abbiamo cambiato ritmo e siamo riusciti a sbloccarla".