Licata, Romano: "Pareggio giusto, i ragazzi hanno lottato e disputato una grande partita"

"I ragazzi hanno tenuto bene, hanno lottato e non era facile dopo una settimana di stop: la squadra ha fatto una grande partita".

Così Pippo Romano, allenatore del Licata, ha commentato il pari interno dei suoi nella gara contro il Trapani. Non era una gara semplice da giocare per i gialloblu, visto lo stop forzato per covid e gli infortuni rimediati.

"Siamo passati in svantaggio nel nostro momento migliore - ha dichiarato il tecnico - hanno segnato su un traversone in area. Potevamo abbatterci, invece ci siamo ricompattati: ci abbiamo creduto e siamo stati premiati. Il cambio modulo era una mossa necessaria, dovevo cercare di dare nuove forze ai ragazzi. Occorreva spingere e rischiare, siamo stati bravi a recuperare. La formazione iniziale è stata figlia delle criticità avute in questi giorni, anzi i ragazzi hanno stretto i denti altrimenti avreste visto un undici diverso: di questo sono molto soddisfatto. Con la società c'è un dialogo continuo, faremo delle valutazioni sul mercato. La società vuole infoltire la rosa, vuole aiutare me e i ragazzi e allestire un organico più completo. Però, con grande onestà, non posso dire che i ragazzi non stiano tenendo bene in questo girone di andata: tutti si impegnano al massimo e mi stanno dando risposte sul campo. Abbiamo preso un punto contro una grande squadra, muoviamo la classifica e ci avviciniamo all'obiettivo prefissato. Cerchiamo di arrivare il più in alto possibile, dal girone di ritorno comincerà forse un altro campionato".

L'allenatore del Licata non ha gradito la direzione arbitrale: "Purtroppo il direttore di gara non è stato all'altezza, e non voglio dire altro: spero che ci sia una valutazione sul suo operato perchè onestamente il suo metro di giudizio non è stato affatto coerente. Circa trenta falli fischiati a favore del Trapani, forse solo dodici nei nostri confronti".