Licata, Romano non guarda la classifica: "Abbiamo conquistato un buon punto contro un ottimo avversario"

E' soddisfatto Pippo Romano, tecnico del Licata, al termine della partita pareggiata 1-1 contro il Lamezia Terme. Un buon pari, contro un avversario ben strutturato che per tutta la stagione ha espresso un ottimo calcio.

"Sapevamo quanto fosse difficile la gara contro il Lamezia Terme - ha esordito Romano in sala stampa - loro erano stati costruiti per provare a tenere testa al Catania anche se poi si sono persi un po' per strada. Il pareggio è un risultato giusto, mancava un po' di brillantezza ma di fronte avevamo una grande squadra. Siamo passati in svantaggio ma poi siamo stati bravi a riprenderla. Abbiamo cercato spesso la profondità, qualche spazio c'era ma non siamo riusciti a creare di più. Il Lamezia non ha fatto barricate, anzi. Noi abbiamo patito un po' la fisicità in mezzo al campo, ma è un buon punto e muoviamo ancora la classifica. Andiamo avanti con fiducia, sono soddisfatto e da domani penseremo alla prossima partita. Diversi giocatori, finalmente, sono tornati a disposizione ma devono recuperare la condizione. Lavoreremo in settimana su questo aspetto. Ormai tutte le gare, essendo alla fine della stagione, sono complicatissime: affronteremo delle vere battaglie, da parte nostra cercheremo sempre di essere propositivi nel gioco. A me interessa sempre la prestazione - ha concluso il tecnico gialloblu - se c'è la prestazione quasi sempre si ottiene il risultato.