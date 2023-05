Licata, Romano e la gioia playoff: “Siamo contenti di giocarli, comunque sarà un successo “

Sarà dato domenica, alle ore 16, il calcio d’inizio della partita che vedrà protagoniste Locri e Licata, gara valevole per la semifinale play off del campionato di Serie D girone I. I gialloblu giocheranno in Calabria e all'interno del gruppo squadra c'è entusiasmo. Pippo Romano, ai microfoni della società, ha commentato così il match che attende i suoi.

“Siamo contenti di andare a disputare i play off. È stato un anno bellissimo, abbiamo cercato, dopo il primo obiettivo della salvezza, di regalarci qualcosa in più e abbiamo conquistato i playoff. Domenica sappiamo di incontrare una buona squadra, spero che sia una bella partita. Comunque andrà sarà un successo".