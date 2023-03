Licata, Romano e i benefici della sosta: "Recupereremo energie, pronti per il rush finale di stagione"

Ultimo allenamento settimanale per il Licata di Pippo Romano, poi la squadra si ritroverà in campo lunedì 27 marzo per iniziare a preparare il prossimo match, in programma il 2 aprile contro la Sancataldese. La pausa arriva al momento giusto, secondo il tecnico gialloblu. L'allenatore ha analizzato il momento dei suoi ai microfoni ufficiali della società: "Direi che in questo momento la pausa ci vuole - ha esordito Romano - ultimamente non riusciamo a vincere, i tre punti mancano da cinque turni. La pausa ci farà bene, per recuperare le energie spese in questo ultimo mese. L'obiettivo è preparare al meglio la prossima sfida con la Sancataldese, peraltro i ragazzi sono tutti a disposizione: affronteremo la settimana di allenamenti con tutti gli effettivi. Noi siamo soddisfatti di quanto fatto sinora, abbiamo raggiunto la salvezza con largo anticipo. Siamo ad un punto dalla zona playoff, quando ti trovi lì devi necessariamente provarci per toglierti delle belle soddisfazioni: sarebbe la ciliegina sulla torta della nostra stagione. Il Catania? Era scontato vincessero loro, una piazza importantissima con una rosa costruita per stravincere, con merito. Il loro budget era notevolmente superiore, non ci sono state concorrenti che potessero metterli in difficoltà. Finale di stagione nostro? Dobbiamo fare il massimo per arrivare tra i primi cinque - ha concluso Romano - c'è la voglia e il desiderio di lottare sino alla fine".