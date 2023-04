Licata, Romano crede nei playoff: "Battiamo la Polisportiva Santa Maria Cilento e continuiamo a sognare"

"Dopo la sosta abbiamo ottenuto quattro punti e ci siamo rilanciati in una zona di classifica importante: serve proseguire su questa striscia di risultati".

Pippo Romano, allenatore del Licata, ha parlato ai microfoni della società in vista del prossimo impegno casalingo: al Dino Liotta domenica pomeriggio arriva la Polisportiva Santa Maria Cilento. I gialloblu vogliono continuare a sognare i playoff e per farlo dovranno cercare di assicurarsi l'intera posta in palio. Sette punti dividono le due squadre: a quota 45 i gialloblu, a 38 i campani.

"Vogliamo fortemente raggiungere il secondo obiettivo che ci siamo prefissati. Affronteremo una squadra che sta facendo il campionato che ci si attendeva - ha detto Romao - non sarà una partita semplice: hanno dei principi e li mettono in pratica bene. Non so quale sarà la chiave, sinceramente, ma posso dire che prepareremo la gara con la massima concentrazione. E' chiaro che per coltivare il nostro sogno playoff dobbiamo vincere contro il Santa Maria".