Licata, Romano confida nel sostegno dei tifosi: "Domenica vogliamo regalarci una vittoria per avvicinarci all'obiettivo"

"Domenica incontriamo una squadra che verrà a fare la partita della vita: sono con l'acqua alla gola in classifica e vorranno certamente vincere".

Lo ha dichiarato Pippo Romano, allenatore del Licata, commentando il prossimo match casalingo, contro il Paternò, che attende i suoi: "Noi abbiamo perso domenica e siamo avvelenati per come è maturata la sconfitta - ha affermato il tecnico gialloblu - non meritavamo di onestamente. Anzi, forse il pareggio ci stava anche stretto. Il calcio, però, è questo: alcune disattenzioni le paghi a caro prezzo. Domenica dovremo essere molto concentrati, vogliamo regalare al pubblico e a noi stessi una vittoria che ci avvicinerebbe molto all'obiettivo prefissato. Sarà un match di cartello per noi, confidiamo nel sostegno dei nostri tifosi: la gente ci darà una mano importante, sono convinto che possiamo fare una grande partita e ottenere un ottimo risultato".

Biglietti scontati, come annunciato nei giorni scorsi, per la gara di domenica prossima.

La società gialloblu, infatti, ha chiamato a raccolta i tifosi e ha offerto una promozione speciale, invitandoli a portare allo stadio parenti e amici. In Tribuna il costo scontato sarà di 10 euro con ridotto donne e under 18 e 8 euro. Gradinata prezzo unico 5 euro. Settore ospiti 7 euro.