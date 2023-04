Licata, Romano commenta il pari contro il Santa Maria: "C'è grande rammarico, i ragazzi hanno dato il massimo"

"C'è grande rammarico dopo questo pareggio, un episodio giunto nei secondi finali ha fatto sfumare la vittoria: non è bello venire rimontati così a fine partita. I ragazzi, comunque, hanno dato il massimo anche oggi".

Così Pippo Romano, tecnico del Licata, ha analizzato il pareggio dei suoi ottenuto al Dino Liotta contro la Polisportiva Santa Maria Cilento.

"E' veramente un peccato, la vittoria ci avrebbe consentito un grande passo in avanti considerando anche i risultati che sono arrivati dagli altri campi - ha detto il tecnico gialloblu - però non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Io gli faccio sempre i complimenti, questo è un gruppo che non molla mai. Ci prendiamo questo punto - ha concluso Romano - andiamo avanti, come abbiamo sempre fatto".