Licata, Romano chiede ai suoi un'altra buona prestazione contro il Trapani: "Vogliamo un risultato importante"

Domenica il Licata ospiterà il Trapani nel match valido per la quindicesima giornata del campionato di serie D. Calcio di inizio fissato alle 14.30.

“La partita di domenica contro Trapani - dice mister Pippo Romano- non è semplice considerando che veniamo da una giornata di stop e anche a causa di alcuni casi Covid. Non saremo al cento per cento ma abbiamo voglia di rientrare e giocare. Ci siamo allenati in questi pochissimi giorni e stiamo preparando la partita al meglio. Speriamo di fare una buona prestazione , così come abbiamo fatto prima dello stop , e ottenere un grande risultato. Il Trapani è una squadra buona, con all’interno un ottimo organico, ce la giocheremo. Speriamo di avere la tifoseria al nostro fianco per ottenere un risultato importante. “