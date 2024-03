Licata, Romano chiede ai suoi di rimanere uniti: "Non cerchiamo alibi, tutti insieme verso l'obiettivo"

Un momento negativo, dal quale serve uscire in breve tempo visto che è arrivato il momento clou della stagione. Il Licata di Pippo Romano vive un trend difficile ma il tecnico chiede ai suoi di remare tutti dalla stessa parte, con unità di squadra e spirito di gruppo.

"Stiamo attraversando un periodo brutto e difficile - ha dichiarato il tecnico ai microfoni ufficiali del club - ne siamo pienamente consapevoli. Stiamo facendo male in questi ultimi 4 mesi, non regalando alla società e ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano e che abbiamo saputo regalare in questi due anni e mezzo. Perciò capisco la rabbia e la delusione, ma non cerco e non cerchiamo alibi".

Romano ha chiesto al gruppo totale unità per arrivare all'obiettivo stagionale: "Il momento che attraversiamo merita unità, dobbiamo stare tutti dalla stessa parte per arrivare al nostro obiettivo in questa stagione difficile e complicata. Chi vuole fare il contrario vorrà dire che non ama il Licata e vuole solo distruggere. Il mio appello è rivolto a tutti gli sportivi e i veri tifosi che come me, amano e hanno nel cuore questi colori. I ragazzi hanno bisogno di sostegno e coraggio quello che ci avete sempre saputo dare tutte le domeniche in "casa" e in trasferta. Da parte nostra triplicheremo il nostro impegno per non deludere ancora - ha concluso - non lesinando sudore ed impegno.