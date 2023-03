Licata, Romano analizza il derby col Canicattì: "Abbiamo provato a giocare, imprecisi nella finalizzazione"

Un punto che muove la classifica e avvicina la squadra all'obiettivo stagionale: il Licata porta a casa un pareggio, a reti bianche, nel derby contro il Canicattì. Al Saraceno di Ravanusa una partita tirata, com'era prevedibile. Pippo Romano, a fine gara, ha analizzato la prestazione dei suoi calciatori: "Una partita bloccata, come avevamo previsto. Noi abbiamo cercato sempre di giocare - ha dichiarato il tecnico gialloblu - in fase di finalizzazione siamo stati imprecisi e potevamo fare qualcosa in più. La prestazione dei ragazzi, comunque, c'è stata ed è più che positiva. Si poteva vincere così come potevamo anche perdere: in due occasioni clamorose Valenti è stato bravo a negare il gol agli avversari. Noi con Ouattara ci abbiamo provato, poi in altre circostanze la palla è rimasta a vagare in area e non siamo riusciti a concludere. C'era secondo me la paura di perderla - ha concluso Romano - da parte di entrambe le squadre: il punto ottenuto oggi, comunque, ci consente di muovere la classifica e raggiungere l'obiettivo prefissato della salvezza con diversi turni di anticipo".