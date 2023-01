Licata, Romano amaro dopo la sconfitta del Massimino: "Passivo eccessivo, i due cartellini rossi fanno rabbia"

"Per noi la partita si è messa subito male, siamo andati sotto di due gol dopo soli otto minuti: siamo stati impreparati su due calci d'angolo. Potevamo avere un crollo emotivo, ma dopo abbiamo provato a reagire e abbiamo riaperto la gara".

Pippo Romano non è certamente soddisfatto al termine di Catania-Licata, che ha visto gli etnei imporsi nettamente per 4-1. La gara, si sapeva, era piuttosto difficile per i gialloblu: "Fino all'espulsione di Vitolo secondo me siamo stati in partita, stavamo anche gestendo bene il possesso palla. Abbiamo anche provato a fare male alla difesa del Catania con alcune verticalizzazioni interessanti - ha dichiarato il tecnico gialloblu - poi il rosso ci ha danneggiato. Per loro poi è stato facile, hanno sfruttato la doppia superiorità numerica. Ci può stare perdere, ma il passivo mi sembra eccessivo. Fa rabbia avere perso due uomini importanti per domenica prossima - ha concluso Romano - dobbiamo continuare a giocare come sappiamo. Abbiamo due infortunati e avremo anche questi due squalificati: dobbiamo cercare di stringere i denti".