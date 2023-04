Licata, Romano alla vigilia del match contro il Real Aversa: "La classifica non rispecchia il loro vero valore"

Domani pomeriggio, alle ore 15, il Licata affronterà in trasferta il Real Agro Aversa: una gara non semplice, che però mette in palio punti preziosi per la classifica. Ai microfoni ufficiali della società gialloblu ha parlato Pippo Romano: il tecnico si è soffermato sull'insidioso match di domani.

"Domani affrontiamo una partita non facile - ha dichiarato l'allenatore gialloblu - anche per le condizioni del terreno di gioco non in perfette condizioni. L'Aversa è una delle più belle squadre che ho visto in questo campionato: sono giovani, veloci, hanno delle precise idee di gioco. La classifica non rispecchia il loro reale valore, ne sono fermamente convinto. A proposito di classifica, loro si trovano in una situazione difficile e complicata, noi, invece, siamo in una buona condizione: andremo lì con la solita determinazione, vogliosi di fare punti per rimanere agganciati al treno playoff. Dovremo dare il massimo per riuscire a portare a casa punti pesanti".