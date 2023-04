Licata, Romano alla vigilia del derby col Ragusa: “Partita da dentro o fuori”

Un solo risultato possibile, se si vuole continuare a credere, e sperare, in un posto nei playoff. Il Licata domani riceverà, al Dino Liotta, il Ragusa: il derby mette in palio una posta altissima, per entrambe le formazioni. Lo sa bene Pippo Romano, che alla vigilia ha parlato ai microfoni della società.

"È una gara da dentro o fuori - ha dichiarato l'allenatore - inutile girarci intorno: se vinciamo potremo continuare a sognare i playoff, vedendo all'ultima giornata cosa succede anche sugli altri campi. Un passo falso, invece, significherebbe abdicare. Sarà una partita tosta perché il Ragusa non naviga di certo in buone acque, verranno qui con il coltello tra i denti. Per noi la gara di domani ha un significato importante, lo sottolineo. Noi dobbiamo cercare a tutti i costi di vincere: vogliamo giocarcela sino alla fine".