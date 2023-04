Licata-Ragusa, è attiva la prevendita dei biglietti per assistere al match del Dino Liotta

È attiva da ieri pomeriggio la prevendita dei tagliandi per assistere al match tra Licata e Ragusa, in programma domenica alle ore 15:00. I gialloblu devono vincere se vogliono continuare a sperare nei playoff, il Ragusa non è in posizioni tranquille e cerca punti preziosi. Un derby che promette spettacolo al Dino Liotta, con due squadre mosse da obiettivi diversi ma con la stessa voglia di portare a casa l’intera posta in palio.

Oggi pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti dalle ore 17 alle ore 20 presso la sede di Piazza Elena. Domani si seguiranno, sempre in sede, i seguenti orari: mattina ore 10-13, pomeriggio 17-20. Domenica, giorno della gara, sarà possibile comprare i ticket presso il centro commerciale Il Porto, dalle ore 09.30 alle ore 14.30.

La società gialloblu ricorda che è possibile acquistare i biglietti anche online sul sito www.postoriservato.it.

Gli under 13 entreranno gratuitamente allo stadio.