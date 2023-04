Licata, puoi ancora credere nei playoff: il calendario potrebbe dare una mano ai gialloblu

Una sconfitta che brucia, fa male, sa di beffa ed è ingiusta: all'indomani del ko di Trapani, maturato nei minuti finali, il Licata di Pippo Romano riflette sugli errori commessi ma può ancora sperare in un piazzamento nei playoff.

Contro i granata i gialloblu hanno giocato alla pari, commettendo errori di inesperienza ma esprimendo un ottimo calcio e creando ottime occasioni da gol, soprattutto nel primo tempo. La sconfitta di Trapani e la vittoria casalinga del Lamezia Terme contro il Paternò hanno determinato uno scivolamento in classifica: la squadra di Romano, adesso, è sesta, scavalcata proprio dai calabresi al quinto posto. Il calendario, però, può essere un alleato anche se il campionato è così imprevedibile che fare calcoli serve a poco.

A due giornate dal termine, i gialloblu devono recuperare due punti sul Lamezia Terme per entrare nella griglia degli spareggi promozione. Nella prossima giornata il Licata riceverà al Dino Liotta il Ragusa, a quota 34 punti e in piena zona playout: i gialloblu, in un derby che si preannuncia piuttosto emozionante, dovranno portare a casa l'intera posta in palio e poi ascoltare quanto accadrà a Sant'Agata, dove il Lamezia Terme giocherà. Una sfida tra la terza forza del campionato, che deve difendersi dal prepotente ritorno del Trapani che dista solo un punto, e la quinta classificata: da questa sfida potrebbe trarre giovamento il Licata, purchè i gialloblu ottengano il bottino pieno.

Nell'ultima giornata, poi, il Licata sarà in scena sul campo del San Luca, mentre il Lamezia Terme riceverà il Cittanova che spera ancora di accedere ai playout. Insomma, non è ancora finita e il sogno playoff è ancora possibile: il campo, come sempre, emetterà i verdetti inappellabili.