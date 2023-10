Licata, preziosa vittoria contro l'Acireale: una rete di Rotulo regala i tre punti ai gialloblù

Il Licata di Pippo Romano batte 1-0 l'Acireale al Saraceno di Ravanusa e si porta al quarto posto in classifica: adesso i punti dei gialloblù sono 15. Quarta vittoria in campionato in questo avvio di stagione, è un gol di Riccardo Rotulo siglato nella prima frazione di gioco a regalare il successo ai padroni di casa.

Romano comincia il match con il consueto 3-5-2: Valenti difende i pali; trio difensivo formato da Garau, Calaiò e Orlando; a centrocampo giocano Giannone, Rotulo, Pedalino, Murgia e Lanza; Vari e Minacori in attacco.

L'Acireale si mette a specchio, De Sanzo propone infatti un modulo speculare. Il primo quarto d'ora è caratterizzato da una classica fase di studio, i padroni di casa provano ad impostare trame offensive interessanti mentre gli ospiti cercano di scoprirsi il meno possibile. Al minuto 18 il Saraceno esulta: è Riccardo Rotulo, con un diagonale secco, a sbloccare la gara e a porre fine all'equilibrio. La prima frazione di gioco si conclude sul parziale di 1-0 in favore dei gialloblù.

Nella ripresa, all'inizio del secondo tempo, Germinio rileva Vanzan per gli ospiti. De Sanzo effettua altri cambi nel tentativo di avere maggiore verve dalla manovra offensiva dei suoi. Il Licata gestisce il giro palla, rischiando obiettivamente poco. La squadra di Romano tende a velocizzare il fraseggio in alcune circostanze, nel tentativo di provare a realizzare il gol della tranquillità. Gli ospiti non riescono a rendersi pericolosi e il Licata decide di consolidare il possesso palla, evitando guai.

Vittoria importante per la formazione di Romano, nel prossimo turno i gialloblù sfideranno il Lamezia Terme in trasferta.