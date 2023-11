Licata, ritorno alla vittoria: i gialloblù battono in rimonta il Portici 2-1

Il Licata torna alla vittoria e sale a 21 punti in classifica: al Saraceno i gialloblù battono in rimonta il Portici 2-1, grazie alle reti di Murgia e Leonardo Saito.

La squadra di Pippo Romano convince, prestazione importante dopo lo svantaggio iniziale.

L'inizio della gara non è brillante per i padroni di casa, visto che al decimo minuto gli ospiti sono già avanti: è il numero 5 Riccio a firmare il gol che sblocca la partita.

Il Licata, però, non si perde d'animo e reagisce.

La squadra di Romano prova ad alzare il baricentro e a giocare con maggiore rapidità: il fraseggio gialloblù mette in difficoltà la difesa avversaria. Allo scadere del primo tempo il Licata trova il pareggio: è una splendida punizione di Alessio Murgia a regalare il pari e a far esultare i tifosi licatesi. Le squadre tornano negli spogliatoi sul parziale di 1-1.

Nella ripresa l'equilibrio permane sino al 70', quando la rete di Leonardo Saito fa esplodere il Saraceno: è il 2-1 del Licata, bel gol firmato dal calciatore gialloblù.

Nei minuti finali la formazione ospite cerca di riaffacciarsi dalle parti di Valenti ma le occasioni create non sono nitide e pulite.

Il Licata porta a casa un successo assai prezioso per la classifica.