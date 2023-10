Licata, Pippo Romano non ci sta: "Rigore molto generoso, dopo l'episodio ci siamo abbattuti"

Il Licata è stato sconfitto 2-0 dalla LFA Reggio Calabria, la squadra nata dopo la ripartenza dai dilettanti della Reggina. Dalla sala stampa del Granillo l'allenatore gialloblù, Pippo Romano, ha analizzato la prestazione dei suoi. Il tecnico, tuttavia, non ha nascosto il proprio disappunto per la decisione del direttore di gara di assegnare un calcio di rigore piuttosto generoso ai padroni di casa: la rete di Barillà ha scardinato gli equilibri.

"Il rigore assegnato alla Reggina è stato piuttosto generoso - ha esordito Romano nel post partita - credo che questo episodio ci abbia un po' abbattuti. Poi siamo riusciti a reagire, sapevamo comunque di affrontare una squadra che giocava con entusiasmo. Abbiamo disputato una buona gara, il gol subito nella ripresa ci ha messo un po' alle corde. Il rigore loro, ribadisco, per me è veramente generoso: quando vai sotto così possono mancarti le energie, la concentrazione. Ci sta, comunque, perdere qui: siamo una squadra giovane, noi dobbiamo fare un altro tipo di campionato. Le nostre ambizioni sono quelle di migliorare la classifica dello scorso anno, lanciare sempre più giovani e produrre un calcio propositivo: abbiamo portato dieci ragazzi della Juniores in prima squadra, siamo la squadra più giovane del girone e ribadisco che la nostra politica è questa. Vogliamo divertirci e far divertire la nostra gente, questa sconfitta non cambia certamente i nostri obiettivi. Fino ai diciotto metri siamo arrivati bene - ha precisato Coppa - poi c'è mancato un po' il guizzo finale".

Romano ha poi ribadito l'importanza di esprimere un buon calcio, a prescindere dall'avversario: "Magari saremo stati poco incisivi o pericolosi - ha precisato Romano - ma siamo stati costantemente nella metà campo della Reggina, loro giocavano sempre in contropiede. Noi nell'ultimo passaggio siamo stati precipitosi o magari inconcludenti, ma la Reggina si è coperta bene e credo che sbagliare negli ultimi metri sia normale contro avversari del genere. Questo è il terzo anno che lavoriamo con i giovani, in questa categoria è importante avere questo tipo di progetto. Mi rende felice il fatto che tutti i ragazzi, in questi anni, hanno sempre cercato di migliorarsi: vogliono apprendere, stare in gruppo e fare qualcosa di importante in futuro. Speriamo di arrivare all'obiettivo prefissato, lo scorso anno abbiamo fatto i playoff. Vogliamo continuare a toglierci delle belle soddisfazioni - ha concluso Romano - cercheremo di farlo per noi stessi e per i nostri tifosi".