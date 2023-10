Licata, Pippo Romano esulta: "Vittoria meritata ma dovevamo chiudere la partita"

Preziosa vittoria per il Licata di Pippo Romano contro l'Acireale: la rete di Rotulo ha garantito ai gialloblù tre punti importanti. Una buona prestazione per il Licata, che però non è riuscito a chiudere il match: aver tenuto vivi gli avversari sino al novantesimo spesso rappresenta un problema e di questo ne è consapevole anche il tecnico gialloblù. A fine gara, infatti, l'analisi di Romano comincia proprio dal mancato gol del raddoppio: "Intanto siamo contenti per questi tre punti - ha esordito l'allenatore - ma dovevamo chiudere la partita. Abbiamo avuto chances per firmare il raddoppio ma non ci siamo riusciti. Siamo felici, una vittoria che ci voleva: i ragazzi hanno fatto una buona partita e la vittoria è meritata".

Quarto posto solitario per il Licata ma il tecnico non guarda la classifica: "Siamo vivi ma non guardiamo la classifica - ha chiarito l'allenatore - per me abbiamo giocato tutto sommato bene al Granillo contro la Reggina ma oggi era importante tornare a conquistare i tre punti. Lì davanti abbiamo qualità - ha concluso il tecnico - oggi abbiamo sprecato un po' ma sono contento della prova dei ragazzi".