Licata, per Romano il pari è giusto: "Buon punto su un campo disastroso"

"Mi aspettavo una partita del genere, il campo era in condizioni disastrose: ci siamo dovuti adattare alle condizioni, per noi esprimere il solito calcio su questo manto erboso era impossibile".

Pippo Romano, tecnico del Licata, commenta così il pari a reti bianche ottenuto dai suoi al Mimmo Rende di Castrovillari. Per l'allenatore era impossibile fare meglio, visto che il terreno di gioco impediva qualsivoglia tipo di trama offensiva.

"Sapevamo di giocare su un campo pessimo - ha esordito Romano - e infatti abbiamo messo in campo uno spirito battagliero. Il pari alla fine è giusto, abbiamo fatto la partita che si doveva fare. Per la nostra qualità e per il tipo di calcio che siamo soliti esprimere era impossibile fare di più su questo manto erboso. Una delle due, a dire il vero, poteva anche vincere: alcuni episodi potevano determinare dei gol. Mercoledì aspettiamo la Vibonese per concludere il girone d'andata: siamo in linea con i programmi, l'anno scorso abbiamo chiuso l'andata a 26 e siamo già a quella quota. Speriamo di migliorare lo score - ha concluso Romano - vedremo come andrà".