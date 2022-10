Licata, Romano chiede ai suoi di sbloccarsi mentalmente: "Abbiamo tutte le qualità per fare bene, serve fiducia"

"Il bilancio attuale non è sicuramente positivo, la classifica parla chiaro. Sottolineo, però, che stiamo raccogliendo meno di quanto abbiamo prodotto. Siamo anche stati sfortunati, meriteremmo qualche punto in più".

Pippo Romano, allenatore del Licata, alla vigilia della trasferta di Paternò effettua a un mini bilancio di questo avvio di stagione. I gialloblu hanno ottenuto solamente due punti, ma in quasi tutte le gare disputate la prestazione c'è stata e spesso gli episodi hanno punito oltre misura la formazione licatese. "Quando produci tante occasioni ma non concretizzi è normale che poi possa starci un episodio che ti punisca - ha commentato Romano - Anche domenica scorsa abbiamo sfiorato i tre punti ma è arrivato solamente un pareggio. Quando ci sono le prestazioni i risultati prima o poi arrivano. Il gioco lo abbiamo dominato spesso noi, ci manca vincere qualche partita 'sporca' per invertire il trend".

Domani una sfida insidiosa, a Paternò: 4 i punti in classifica per la squadra guidata da Peppe Pagana.

"La partita di domani sarà complessa, loro avranno una mano in più dai loro tifosi. Una formazione giovane, ben allenata, che esprime un buon calcio. Noi siamo consapevoli di poter fare bene, abbiamo le potenzialità per invertire la situazione: occorre solamente avere fiducia nei nostri mezzi".