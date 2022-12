Licata, pareggio casalingo contro il Trapani: al Dino Liotta finisce 2-2

Il Licata e il Trapani si dividono la posta in palio: finisce 2-2 al Dino Liotta, al termine di novanta minuti intensi e combattuti. Il pareggio muove la classifica di entrambe, ora per la squadra gialloblu i punti sono 20.

Romano decide di iniziare la gara con un 3-5-2, mettendosi a specchio con il modulo scelto da Monticciolo. Valenti in porta; Vitolo, Cappello e Orlando in difesa; Ficarra, Mudasiru, Marcellino, Puccio e Rotulo a centrocapo; Minacori e Ouattara in avanti. Per la verità lo schieramento si presta anche ad un 3-4-3, che potrebbe rivelarsi utile in alcune fasi di gioco. I granata rispondono con Elia tra i pali; De Pace, Carboni e Gonzalez compongono il trio difensivo; Pipitone, Cangemi, Giuffrida, Kosovan e Romano a centrocampo; Catania e Musso in attacco.

Il match si sblocca poco prima della mezz’ora, con il gol del solito Mudasiru: botta dalla distanza, ormai un marchio di fabbrica, e rete dell'1-0 gialloblu. Il pari granata arriva poco prima dell’intervallo, al 40’, grazie alla rete di Kosovan. Si va al riposo sul parziale di 1-1, al termine di quarantacinque minuti piuttosto divertenti. Al 60’ il Trapani completa la rimonta e passa in vantaggio, grazie alla rete di Cangemi. Al 73’, però, la formazione di Pippo Romano riagguanta il match su calcio di rigore: è Vitolo a firmare la rete del 2-2, dagli undici metri il difensore non sbaglia. Nei minuti finali le squadre provano a rendersi nuovamente pericolose ma entrambe le difese respingono con decisione i tentativi degli attacchi.

Un punto comunque importante per la squadra di Pippo Romano, che dà continuità alla vittoria ottenuta contro il Real Aversa prima dello stop forzato a causa del covid, che ha determinato il rinvio della trasferta contro la Polisportiva Santa Maria Cilento.