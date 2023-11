Licata, pareggio casalingo contro il Sant'Agata: Mincica risponde al vantaggio di Minacori

Il Licata di Pippo Romano pareggia 1-1 contro il Città di Sant'Agata: un punto che muove la classifica e porta i gialloblù a quota 25.

Al Saraceno di Ravanusa succede tutto nel primo tempo: alla rete di Minacori risponde, ad un passo dal termine della prima frazione, il gol di Mincica.

Romano comincia il match con un classico 3-5-2: Valenti in porta; Calaiò, Orlando e Cappello in difesa; Giannone, Pedalino, Murgia, Rotulo e Lanza a centrocampo; Saito e Minacori in attacco.

Fase di studio da parte di entrambe le squadre nelle battute iniziali, poi al ventesimo l’equilibrio cade: è il Licata a portarsi in vantaggio, la rete porta la firma di Minacori.

I gialloblù hanno un buon giro palla e gestiscono bene il possesso. Poco prima di rientrare negli spogliatoi, però, il Sant’Agata pareggia con Mincica: il primo tempo termina sul parziale di 1-1.

Nella ripresa ci provano entrambe le formazioni ma l'equilibrio permane sino al triplice fischio.