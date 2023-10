Licata, pareggio a reti bianche contro la Sancataldese: al Valentino Mazzola vince l'equilibrio

Il Licata di Pippo Romano porta a casa il quinto risultato utile di fila: contro la Sancataldese finisce 0-0, al termine di novanta minuti nei quali i gialloblù hanno provato sino alla fine a scardinare il muro eretto dai padroni di casa. Al Valentino Mazzola, dunque, vince l'equilibrio: un punto che comunque muove la classifica di entrambe le squadre.

Classico 3-5-2 per i gialloblù: Valenti in porta; Orlando, Pino e Cappello in difesa; Giannone, Currò, Murgia, Rotulo e Lanza a centrocampo; Saito, Minacori in attacco.

Il primo tempo è piuttosto equilibrato, sia la Sancataldese che il Licata non rinunciano al proprio credo calcistico. Nella ripresa la squadra di Romano intensifica il ritmo della manovra e crea alcune occasioni pericolose. La difesa dei padroni di casa, però, regge sino alla fine e al novantesimo l'equilibrio non si schioda.