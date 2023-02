Licata, novità in vista per l'organigramma societario e lo stadio Dino Liotta

Domani, alle ore 18,30, nel corso di una conferenza stampa i massimi dirigenti del Licata Calcio illustreranno alcuni importanti cambiamenti nell'ambito dell’organigramma societario. Le novità riguardano anche lo stadio Dino Liotta. Saranno presenti Enrico Massimino ed Alfonso Di Benedetto: con ogni probabilità verrà presentato il nuovo dg della società gialloblu.

L'appuntamento, come comunicato dalla società, è in programma presso l'Oasi Beach, sita in via Sergente Profumo.