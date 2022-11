Licata, Minacori rientra dalla squalifica: "Sono pronto per giocare domenica, è stato difficile stare fuori"

Domenica il Licata, nella sfida casalinga contro il Real Aversa, potrà contare sull'importante apporto di Calogero Minacori, che rientrerà dalla squalifica.

"Ho sbagliato, ma non mi aspettavo tre giornate di stop - ha dichiarato ai microfoni ufficiali l'attaccante gialloblu - Non è stato facile restare fuori ma ormai è acqua passata. Adesso sono pronto per tornare in campo, voglio continuare a dare il mio apporto. Domenica affronteremo una squadra giovane, che gioca bene, ma noi vogliamo ottenere i tre punti".

Le due squadre hanno entrambe sedici punti e sono appaiate in classifica: "Vogliamo cercare di vincere, dobbiamo giocare come di consueto - ha affermato la punta - io mi sono sempre allenato bene, ho sofferto molto a restare fuori ma adesso voglio guardare avanti. Serve prolungare quanto di buono fatto sinora, i risultati arrivano solo se c'è un bel gioco espresso".