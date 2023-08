Licata, mercato gialloblu molto attivo: ufficiale l'arrivo di Federico Vari

Il Licata, attraverso una nota pubblicata sulla pagina Fb del club, ha comunicato l'arrivo in gialloblu di Federico Vari.

Attaccante, classe 2001, oltre ad esordire in Lega Pro con la Viterbese nel 2018/2019, può vantare già più di 100 presenze in D con le maglie di Rieti, Lanusei, Vibonese e Nuova Floridia.



“A noi piace fare parlare il campo – ha dichiarato il ds Martello ai microfoni del club - sta nascendo un Licata umile, operaio, ma che come sempre cercherà di vendere cara la pelle contro ogni avversario".