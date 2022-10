Licata, arriva il primo punto della stagione: in trasferta contro la Mariglianese pareggio a reti bianche

Il primo punto stagionale il Licata lo ottiene sul difficile campo della Mariglianese: allo stadio “S. Maria delle Grazie” di Marigliano i gialloblu, nel match valido per la 4^ giornata del campionato di Serie D girone I, disputano una buona prestazione. C'è rammarico, però, per la squadra di Romano: con un pizzico di cinismo e anche un po' di fortuna i gialloblu avrebbero potuto ottenere bottino pieno.

Romano manda in campo i suoi con la classica difesa a tre. In porta c'è Valenti; in difesa Calaiò, Vitolo e Orlando; a centrocampo linea composta da Pino, Frisenna, Marcellino, Rotulo e Puccio; in avanti Minacori e Outtara.

Nei primi 45’ di gioco entrambe le squadre ci provano, ma le emozioni sono poche. Timidi tentativi alla ricerca del gol del vantaggio da una parte e dall’altra, ma il risultato resta sullo 0-0.

Nella ripresa, la squadra di Romano intensifica gli attacchi ma non riesce a trovare la via della rete, che probabilmente avrebbe anche meritato. Un pari, comunque, importante per i gialloblu: su un campo difficile il Licata esprime un buon calcio e porta a casa il primo punto in campionato.

Un pareggio, dunque, che muove la classifica: adesso il Licata giocherà domenica pomeriggio alle ore 15, al Dino Liotta, contro Locri.

La prevendita dei tagliandi, come comunicato dalla società attraverso i propri canali social, sarà attiva da domani: possibile acquistare i biglietti anche online.