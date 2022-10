Licata, Romano: "Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, ancora un episodio a toglierci i tre punti"

"Ancora una volta subiamo gol a pochi minuti dalla fine: per un episodio sfortunato non portiamo a casa i primi tre punti della stagione". Pippo Romano, allenatore del Licata, ha commentato in conferenza stampa il pareggio ottenuto dai suoi ragazzi in casa contro il Locri. La formazione gialloblu ha subito la rete del pari a pochi minuti dal fischio finale, rimandando così l'appuntamento con i primi tre punti della stagione.

"Dobbiamo migliorare in fase realizzativa, spesso i ragazzi arrivano stanchi sotto porta - ha dichiarato Romano - Abbiamo sbagliato delle cose clamorose in zona gol, ci manca certamente lucidità. Raccogliamo poco, nonostante la prestazione. Per il momento va così, continuiamo a lavorare. Il match è stato sempre condotto da noi, abbiamo avuto tantissime occasioni. Siamo stati puniti da un unico loro tiro, dispiace molto ma questo è il calcio. La condizione fisica c'è, corriamo e lottiamo: occorre lavorare sulla serenità, dobbiamo stare più tranquilli. Il gol loro era evitabile, bisogna alzare il livello di attenzione. Però non posso rimproverare nulla ai ragazzi, per ora ci va tutto storto. Siamo una squadra giovane, abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi".

Nella parte finale della conferenza Romano è tornato sul gol subito: "Non vedo particolari criticità dal lato sinistro, le statistiche dicono che abbiamo preso cinque gol da questa zona di campo però con grande sincerità anche oggi subiamo un episodio sfortunato. Un rimpallo ha favorito tutto, credo che Cannia abbia fatto una partita strepitosa. Io in discussione? Quando firmi un contratto sei sempre in discussione, queste poi sono scelte che eventualmente farà la società".