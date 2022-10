Licata, secondo pareggio consecutivo: al Liotta finisce 1-1 con il Locri

Dopo il pareggio ottenuto nel match contro la Mariglianese, in trasferta, ecco un altro punto conquistato dalla squadra di Romano. Al Liotta, contro il Locri, il match termina 1-1. I gialloblu sfiorano la prima vittoria in campionato, venendo rimontati dagli ospiti pochi minuti prima del triplice fischio. La vittoria invocata alla vigilia dal capitano Orlando, dunque, non arriva: gialloblu che salgono a quota 2 in classifica.

Romano sceglie Valenti tra i pali; Calaiò, Vitolo e Orlando a comporre il trio in difesa; Pino, Frisenna, Mudasiru, Rotulo e Cannia a centrocampo; Minacori e Baldeh in attacco. Nei primi 45 minuti di gioco le squadre provano a costruire occasioni degne di nota, non riuscendo però a trovare la via della rete. Il primo tempo del Liotta termina sul parziale di 0-0.

Ad inizio ripresa i gialloblu entrano in campo con maggiore aggressività, decisi a sbloccare il match. E infatti, al 55’, l’equilibrio si schioda grazie ad un gran gol siglato da Jalilu Mudasiru, che fa esplodere il Liotta. Bella rete del numero 4 gialloblu, che porta in vantaggio la formazione allenata da Pippo Romano. Dopo il gol gli ospiti provano ad intensificare la manovra offensiva, alla ricerca del pari. Pareggio che arriva a nove minuti dalla fine, grazie alla rete del classe 2002 Furina, entrato in campo al 60’ al posto di Mazzone.

Un pizzico di delusione per la squadra gialloblu, che non riesce ancora a trovare i primi tre punti della stagione. L'appuntamento, però, è soltanto rimandato. Prossima partita di campionato in programma il 16 ottobre, trasferta insidiosa contro il Paternò, reduce dal pari esterno col San Luca.