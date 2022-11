Licata, buon pareggio in trasferta: al Guido D’Ippolito di Lamezia Terme finisce 1-1

Al Guido D’Ippolito di Lamezia Terme, il Licata ottiene un ottimo pareggio: di fronte ad un avversario costruito per rimanere nei piani alti della classifica, i gialloblu riescono a giocare il loro solito calcio, agguantando il pareggio nella seconda frazione di gioco.

Pippo Romano manda in campo i suoi con un 3-4-2-1. Valenti in porta; Calaiò, Vitolo e Orlando in difesa; a centrocampo Pino, Frisenna, Mudasiru e Cappello; Rotulo e Saito a supporto di Outtara. Il Lamezia Terme risponde con un 4-3-3: Mataloni in porta; Miliziano, Silvestri, Cadili e De Luca in difesa; in mezzo al campo giocano Morana, Maltese e Cristiani; in avanti il tridente è composto da Addessi, Ferreira e Terranova.

I padroni di casa cominciano il match con la consueta qualità nella costruzione della manovra: tocchi precisi, rapidi e collaudati orchestrano il gioco del Lamezia. Al 19’ ghiotta chance per la squadra di Novelli per portarsi in vantaggio: il Sig. Mazzer di Conegliano decreta calcio di rigore. Dal dischetto va Ferreira che però viene neutralizzato da Valenti, autore di una bella parata.

Passano soli tre minuti e il Lamezia trova comunque il gol dell’1-0: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Terranova a firmare la prima rete di giornata. Il Licata prova a reagire, costruendo alcune azioni degne di nota, ma la difesa dei calabresi tiene bene. Si va negli spogliatoi sul parziale di 1-0 in favore della formazione guidata da Novelli. Nella ripresa i gialloblu appaiono più determinati a trovare la via del pari. Il pareggio arriva effettivamente al 68’, grazie ad un bel tiro dalla distanza di Jalilu Mudasiru: conclusione che Mataloni non riesce a parare e pareggio licatese meritato.

Nei minuti finali il Lamezia Terme prova ad imbastire azioni pericolose ma la difesa della squadra di Romano è attenta ed evita guai. Un pari importante per il Licata, su un campo certamente non facile: adesso sono 12 i punti in classifica. Domenica prossima, nell'undicesima giornata di campionato, i gialloblu affronteranno al Dino Liotta l'Acireale.