Licata, la stagione termina a Locri: i calabresi vincono 1-0 nel turno playoff

Il Licata di Pippo Romano conclude la sua stagione allo stadio Macrì di Locri: i padroni di casa vincono 1-0 nel turno iniziale dei playoff. Si chiude un’annata molto positiva per la società gialloblù. È una rete di Larosa, al trentasettesimo del primo tempo, ad interrompere il cammino del Licata.

Romano comincia la gara con il classico 3-5-2: Valenti in porta; Vitolo, Calaiò e Orlando in difesa; Pino, Frisenna, Mudasiru, Rotulo e Cappello a centrocampo ; Saito e Minacori in attacco.

La prima mezz’ora di gioco è sostanzialmente equilibrata, le squadre provano a costruire azioni degne di nota. Il 3-5-2 collaudato di Romano prevede un fraseggio pulito, con cambi di gioco a tutto campo che hanno la funzione di allargare le maglie della difesa calabrese. Al 37’, però, i padroni di casa si portano in vantaggio: è il numero 57 Larosa a firmare la rete dell’1-0.

Si va al riposo sul parziale di 1-0 in favore del Locri.

Nella ripresa i gialloblù provano ad intensificare gli attacchi verso la porta del Locri, ma la difesa calabrese tiene. Nel finale una traversa su conclusione di Ouattara nega il pari al Licata, che abbandona così i playoff al termine di una stagione comunque estremamente positiva.