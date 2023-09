Licata, la soddisfazione di Pippo Romano: “Vinta una partita di sacrificio”

Seconda vittoria consecutiva per il Licata di Pippo Romano: questo pomeriggio i gialloblù hanno battuto 2-1 il Real Casalnuovo. Al termine della sfida il tecnico ha analizzato la prestazione dei suoi: "Abbiamo disputato una buona gara - ha esordito Romano - i ragazzi hanno vinto un match di sacrificio. Abbiamo creato diverse palle gol, gli avversari non ci hanno creato grandi difficoltà, escluso il gol siglato. Ci sono poi mancate un po' di energie, faceva caldo e rincorrere l'avversario con questa situazione non era semplice. Una sfida tosta, difficilissima, che siamo riusciti a portare a casa".

Romano ha poi focalizzato l'attenzione su cosa è stato sbagliato dai suoi ragazzi: "Sul 2-0 abbiamo avuto due, tre occasioni per fare il terzo. Gli errori commessi sotto porta ci hanno tolto probabilmente sicurezza - ha precisato Romano - ci siamo smarriti e siamo andati in difficoltà. Lì è subentrata un po' di superficialità, soprattutto nel fraseggio e nel giro palla. Abbiamo commesso troppi errori in fase di uscita, non è da noi: loro hanno preso coraggio e va dato merito ai nostri avversari per averci creduto sino alla fine anche se non hanno prodotto grandi occasioni da gol. In quella fase abbiamo capito che dovevamo fare una gara di sacrificio e compattezza e siamo stati bravi a restare uniti. Abbiamo allora giocato in ripartenza - ha concluso Romano - ma alcune non le abbiamo sfruttate a dovere. La squadra si è difesa molto bene".