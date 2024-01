Licata, la soddisfazione di Pippo Romano: "Ho ritrovato la mia squadra"

Il Licata torna dal Macrì di Locri con tre punti in tasca: i gialloblù si ritrovano in trasferta, dopo prestazioni deludenti. Ne è consapevole, ed è pienamente soddisfatto, il tecnico gialloblù.

Pippo Romano, in sala stampa, elogia l'atteggiamento dei suoi: "Ho ritrovato la mia squadra - ha esordito l'allenatore - venivamo da prestazioni ben al di sotto del nostro livello qualitativo ed era importante fare risultato. Portiamo a casa un successo importante, su un campo difficile. C'è stato un ottimo approccio alla gara, sono soddisfatto. Abbiamo creato tanto - conclude il tecnico - sia nel primo che nel secondo tempo. Abbiamo sprecato alcune occasioni, abbiamo controllato la gara in maniera agevole. Siamo stati anche bravi a gestire le risorse in termini di energia".