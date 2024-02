Licata, l'analisi di Romano: "Partita equilibrata, dovevamo sfruttare le occasioni del primo tempo"

"Nel primo tempo potevamo fare gol in almeno tre circostanze, dovevamo sfruttare meglio queste occasioni. Vanno comunque fatti i complimenti all'Acireale, ha giocato una gara gagliarda mettendoci in difficoltà".

Pippo Romano, tecnico del Licata, ha commentato così la sconfitta rimediata dai suoi nel derby siciliano contro l'Acireale: i granata si sono imposti col risultato finale di 2-0. Un gol per tempo, che rimanda a casa a mani vuote il Licata.

"Ci abbiamo comunque provato - ha esordito Romano - poi dopo che loro hanno sbloccato il risultato hanno avuto vita più facile. Ci tenevano molto a sfruttare il turno casalingo, forse hanno avuto più fame di noi. Noi siamo una squadra che cerca sempre il fraseggio, non siamo molto battaglieri onestamente. Andando sotto ci siamo un po' scoraggiati e questo secondo me ha influito. Abbiamo provato a riequilibrare la gara, nella ripresa con Minacori abbiamo subito avuto una chance ma il nostro calciatore ha calciato fuori. Tutto sommato, comunque, l'Acireale ha meritato la vittoria. L'eurogol di Lucchese ha scardinato l'equilibrio e da lì ci sono state maggiori difficoltà. Siamo un gruppo sicuramente giovane, la seconda del girone con l'età più bassa: questa inesperienza talvolta ci condiziona, inevitabilmente. Sulla gestione del match dobbiamo crescere ma questo fa parte del nostro percorso. Mancanza di continuità nei risultati? Condivido questo rilievo, se abbiamo il pallino del gioco e riusciamo a passare in vantaggio siamo una squadra formidabile. Ultimamente becchiamo gol e appena lo subiamo si crea uno sfaldamento mentale. Serve migliorare tecnicamente e agonisticamente - ha concluso Romano - adesso comincia il periodo caldo della stagione".