Licata, l’amarezza di Romano: “Risultato bugiardo, abbiamo fatto una grandissima partita”

"Una sconfitta immeritata, abbiamo commesso delle ingenuità evitabili frutto dell' inesperienza: un ko determinato da peccati di gioventù".

È questo l'amaro commento, giunto a fine partita, di Pippo Romano: il tecnico del Licata si è detto rammaricato per l'ingiusta sconfitta di Trapani.

"Un risultato bugiardo - ha detto l'allenatore - abbiamo fatto una grandissima partita: abbiamo perso contro un buon avversario, lo avevo detto anche alla vigilia. Ad inizio campionato erano accreditati per contrastare il Catania, poi non ci sono riusciti. Paghiamo a caro prezzo delle ingenuità che si potevano evitare. Sul primo gol abbiamo perso palla in uscita, il secondo a cinque minuti dalla fine è una rete assolutamente evitabile. Alla squadra non posso rimproverare nulla, i ragazzi hanno lottato e creato palle gol: il primo gol poteva finire almeno 3-1. Invece torniamo a casa senza punti - ha concluso il tecnico - paghiamo la mancanza di esperienza e non è la prima volta in questo campionato: sono diversi i punti persi in stagione per questo motivo ma andiamo avanti e continuiamo a lavorare".