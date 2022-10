Licata, in sala stampa i giovani Puccio-Cristiano-Marcellino: "Vogliamo continuare a fare risultati, c'è fiducia"

"Il morale è alto, veniamo da tre vittorie consecutive: la squadra è molto concentrata, domenica puntiamo al sesto risultato utile consecutivo".

Vincenzo Puccio, terzino under del Licata, ha analizzato in sala stampa il momento attuale dei gialloblu. La squadra di Pippo Romano, dopo un inizio di stagione faticoso dove non arrivavano punti e vittorie, adesso ha trovato maggiore fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, ottenendo cinque risultati utili consecutivi.

"Il pubblico è sempre il dodicesimo uomo in campo - ha commentato il difensore classe 2004 - Ci dà sempre qualcosa in più durante i novanta minuti. Il nostro cambio di marcia non è casuale, ci credevamo tutti: il mister predicava calma e fiducia e aveva ragione. Vogliamo continuare su questa strada, non dobbiamo fermarci proprio ora".

In conferenza sono intervenuti anche i giovani Alberto Cristiano e Placido Marcellino. I due si stanno mettendo in mostra con continuità, ripagando la fiducia della società.

"Avevamo cominciato la stagione con fiducia e non l'abbiamo persa nei momenti difficili di questo avvio - ha dichiarato Cristiano - La nostra squadra giovane può dare fastidio a tutti, io personalmente mi trovo molto bene e abbiamo creato un bel gruppo. Il mister vuole sempre il bel gioco e adesso stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. Domenica contro il Canicattì sarà un bel derby, lo vincerà chi avrà più fame".

Sulla sfida contro la formazione biancorossa guidata da Lillo Bonfatto si è soffermato anche il centrocampista gialloblu, Placido Marcellino: "Sappiamo che si tratta di una sfida molto sentita qui - ha commentato Marcellino - noi arriviamo da un ottimo momento e vogliamo proseguire su questa striscia positiva. Sono soddisfatto delle prestazioni mie e della squadra, stiamo facendo un buon lavoro. Il gruppo è molto unito, cerchiamo di migliorarci giorno dopo giorno".