Licata, il ds Martello dopo il pari col Sant'Agata: "Risultato giusto, bella partita di calcio"

"Bisogna stare sempre sul pezzo, lottare domenica dopo domenica: noi continueremo a farlo, sempre".

Il ds del Licata, Giovanni Martello, ha commentato così il pareggio ottenuto dai gialloblù contro il Città di Sant'Agata.

"E' stata una bella partita di calcio - ha esordito il direttore sportivo - il risultato credo sia giusto. Potevamo vincere noi, potevano vincere loro: quando non si può vincere non si deve perdere. La squadra deve proseguire con il proprio lavoro quotidiano, è questo l'unico programma. Faremo qualcosa sul mercato in avanti? Non credo, questione di qualche settimana e dovremmo recuperare alcuni infortunati: la rosa è ampia, non vedo motivi per fare interventi sul mercato. Cosa è mancato per vincere? Bisogna anche ricordare che si affrontano sempre degli avversari, occorre dare meriti anche a loro. Ribadiso che il pareggio è il risultato più giusto - ha concluso il dirigente - il Sant'Agata ha fatto una buona prestazione".