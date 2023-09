Licata, il commento di Romano dopo il pari col Locri: "Troppa superficialità, secondo tempo disastroso"

Ieri pomeriggio il Licata di Pippo Romano ha pareggiato al Saraceno di Ravanusa: 1-1 il finale, al termine di novanta minuti abbastanza intensi. Un match nel quale i gialloblù hanno palesato nuovamente una differenza di rendimento tra primo e secondo tempo: non si tratta di un inedito per i ragazzi di Romano, che già contro il Real Casalnuovo e il Canicattì si erano abbassati molto nella ripresa.

"Stessa partita contro il Canicattì, secondo tempo disastroso - ha detto Romano - abbiamo regalato palloni agli avversari in modo banale, non siamo riusciti a fare due passaggi di fila. Se fai così gli avversari prendono coraggio, siamo andati in grandissima difficoltà: servirà lavorare molto su questo aspetto. Non abbiamo palleggiato e fraseggiato bene, in molti erano sottotono: se perdiamo gli elementi di spessore della nostra rosa perdiamo qualità e facciamo fatica. Non voglio fare nomi, ma tre/quattro calciatori non sono riusciti ad esprimersi in campo come sanno e devono".

Il tecnico è tornato nuovamente sulla brutta prestazione della ripresa: "Non è un problema fisico - ha precisato Romano - c'è troppa superficialità, ci complichiamo la vita in maniera banale: è un problema di testa. Ci facciamo prendere dall'ansia, andiamo in grande difficoltà. Se stessimo male atleticamente non correremmo sino alla fine - ha concluso il tecnico - dobbiamo solo giocare facile, con concentrazione".