Licata, il bilancio di Romano: "Sono soddisfatto della nostra annata, è stato un campionato strepitoso"

"Abbiamo disputato un'annata strepitosa, sono molto soddisfatto di quanto fatto dai ragazzi". Così Pippo Romano, dalla sala stampa del Macrì di Locri, ha commentato la stagione conclusasi oggi sul campo dei calabresi: il turno playoff è stato vinto dai padroni di casa, 1-0 il risultato finale.

Nel primo tempo i gialloblù hanno tenuto testa al gioco espresso dal Locri, poi al 37' hanno subito la rete firmata da Larosa. Nella ripresa, però, una reazione importante alla ricerca del pari: una traversa colpita da Ouattara ha negato la gioia del gol agli uomini di Romano.

"Sono molto soddisfatto della prestazione di oggi e dell'annata - ha esordito l'allenatore palermitano - è stato un campionato strepitoso. Oggi sapevamo di affrontare una grande squadra, abbiamo disputato un primo tempo discreto poi nella ripresa c'è stata una prestazione di alto livello. Abbiamo avuto diverse occasioni, non siamo stati bravi a buttarla dentro: i ragazzi sono stati encomiabili per tutta l'annata. Si poteva fare qualcosa di più? Secondo me nella ripresa abbiamo creato 3-4 occasioni importanti, il Locri era nella propria metà campo. Affrontavamo una squadra con dei principi solidi, che durante tutta la stagione ha espresso un ottimo calcio. Il pareggio, probabilmente, sarebbe stato meritato. Siamo stati la squadra più giovane del torneo, siamo partiti all'inizio a rilento ma poi ci siamo ripresi: abbiamo meritato di giocarci questi playoff, i ragazzi mi hanno sempre seguito e sono stati fantastici".

In sala stampa anche il ds gialloblù, Giovanni Martello: "E' presto per capire come puntelleremo la rosa - ha detto il dirigente - anche oggi una grande partita, i ragazzi hanno espresso un ottimo calcio. Io ho le idee chiare ma adesso stacchiamo un attimo la spina e poi decideremo con chi ripartire. Sono contento del gruppo che abbiamo costruito, ci sono le basi per fare molto bene in futuro. Un voto alla stagione? Un bel 9 allo staff tecnico e alla squadra, meritato: abbiamo dimostrato su tutti i campi di potercela giocare con chiunque. I presupposti per alzare ancora l'asticella ci sono, c'è un zoccolo duro di elementi che secondo me può fare bene in futuro. Vedremo comunque cosa vorrà fare la società".