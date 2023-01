Licata, i gialloblu tornano alla vittoria: 2-0 casalingo contro la Mariglianese

Il Licata di Pippo Romano riparte, dopo la sconfitta subita la scorsa settimana contro il Catania: al Dino Liotta la formazione gialloblu batte 2-0 la Mariglianese, fanalino di coda del campionato. A decidere la gara sono le reti del capitano, Giulio Orlando, e di Calogero Minacori. I gol sono arrivati nella ripresa, dopo un primo tempo piuttosto bloccato e privo di particolari emozioni.

All'inizio del secondo tempo, però, un gioiello di Orlando su calcio piazzato sblocca il match: parabola mancina imprendibile per il portiere della Mariglianese. Dopo la rete del vantaggio la squadra di Romano ritrova sicurezza e maggiore fiducia. Al 57' ecco il raddoppio: la rete porta la firma di Minacori, che fa esultare il Dino Liotta.

Nella mezz'ora finale la formazione ospite non riesce a reagire e i padroni di casa gestiscono agevolmente il doppio vantaggio. Tre punti importanti per la formazione gialloblu, che sale al quinto posto in classifica a quota 35.

Nel prossimo turno una trasferta difficile, contro il Locri: i calabresi sono secondi in classifica a quota 40.