Licata, i gialloblu restano in zona playoff: contro il Real Aversa pareggio senza reti

Termina 0-0 la gara dello stadio Augusto Bisceglia tra Real Agro Aversa e Licata: partita piuttosto chiusa e combattuta, al termine della quale non ci sono né reti né vincitori. Un pareggio senza gol che, comunque, consente al Licata di muovere la classifica: i gialloblu, seppur scavalcati dal Trapani al quarto posto, restano in piena zona playoff: in quinta posizione, con 45 punti, ad una lunghezza proprio dai trapanesi.

Romano inizia la gara con un classico 3-5-2: Valenti in porta; Vitolo, Calaiò e Orlando in difesa; Garau, Frisenna, Mudasiru, Rotulo e Pino a centrocampo; in avanti la coppia composta da Saito e Minacori.

Campana risponde con un 4-3-3: Mariano tra i pali; Boemio, Nespoli, Bonfini e Formicola; Ruggiero, Del Prete, Schiavi in mezzo al campo; Cavallo, Gassama e Petricciuolo in attacco.

La prima frazione di gioco è piuttosto bloccata, sono poche le occasioni create da entrambe le squadre: spazi chiusi, poche idee interessanti di manovra offensiva da una parte e dall'altra. Nella ripresa il tema tattico dell'incontro non cambia, le formazioni vogliono evitare rischi e gli attacchi si rivelano piuttosto sterili.

Un punto che mantiene il Licata in zona playoff: nel prossimo turno, domenica 16 aprile, i gialloblu riceveranno in casa la Polisportiva Santa Maria Cilento.